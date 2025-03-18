Travel Media от Яндекс Ритейл Медиа — новое решение для монетизации и продвижения в индустрии «Путешествия»

Теперь компании из тревел-индустрии могут использовать готовое решение для монетизации своих площадок, а бренды, предлагающие товары и услуги для путешествий и туризма, — найти потенциальных клиентов.