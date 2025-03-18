16 нояб
Более 30 медиафасадов стали доступны в Директе: расширяем инвентарь наружной рекламы
13 нояб
В Директе появилась возможность получить 30 дней поддержки от сертифицированного специалиста бесплатно
12 нояб
Больше возможностей для персонализации объявлений: обновлённая технология и новые инструменты контроля
Яндекс Бизнес участвует в программе поддержки предпринимателей: скидки до 25% и бонусы на продвижение
Большое обновление сертификации специалистов по Яндекс Метрике
11 нояб
Следите за акциями, инструментами и идеями для бизнеса в телеграм-канале «Яндекс для предпринимателей»
9 нояб
Яндекс Директ запускает программу поддержки предпринимателей и увеличивает бонус на продвижение до 80 000 рублей
28 окт
В Яндекс Аудиториях снова можно создавать и редактировать сегменты
26 окт
Предлагайте дополнительные товары при оформлении заказа и увеличивайте средний чек
22 окт
В Яндекс Бизнесе снова можно запускать продвижение и работать с карточкой организации
20 окт
Редактирование кампаний в Директе снова доступно: возвращаем основные возможности сервиса
16 окт
Кабинеты Метрики и AppMetrica снова доступны
15 окт
Доступ к кабинету Директа постепенно восстанавливается
13 окт
Что происходит с сервисами Яндекс Рекламы
9 окт
Travel Media от Яндекс Ритейл Медиа — новое решение для монетизации и продвижения в индустрии «Путешествия»
8 окт
Сертификация агентств: подводим итоги первой половины 2026 года
7 окт
Дайджест Adfox: сводный отчёт и новый видеоконвертер
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