Что нового в Яндекс Метрике и Тег Менеджере: главное для специалистов по продвижению и аналитике

Расширили возможности аналитики офлайн-данных, добавили автоцели для интернет-магазинов и новые условия для воронок в Метрике, а в Тег Менеджере — сабконтейнеры, бандлы и обновлённую панель отладки. Собрали ключевые обновления, которые помогут точнее считать конверсии и оптимизировать продвижение.