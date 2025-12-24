12 нояб
Большое обновление сертификации специалистов по Яндекс Метрике
18 сент
В Метрике появились бенчмарки по индустриям
27 авг
Новые отчёты в Метрике для анализа удержания и долгосрочной ценности пользователей
5 авг
Что нового в Яндекс Метрике и Тег Менеджере: главное для специалистов по продвижению и аналитике
27 июля
Метрика и AppMetrica снова прошли международную сертификацию по информационной безопасности
26 июня
Детальные отчёты по офлайн-данным в Метрике
23 июня
Сабконтейнеры и новые настройки триггеров в Яндекс Тег Менеджере
18 июня
Автоцели для интернет-магазинов: фиксируйте покупки в Метрике без ручной разметки
16 июня
Новые возможности Метрики: цели по параметрам событий, мультицели и обновлённый интерфейс
9 июня
Новый способ подтверждения прав на сайт в Яндекс Вебмастере — через менеджер тегов
20 мая
Встречайте бандлы в Тег Менеджере — подключайте сервисы к сайту в несколько кликов
13 мая
Новые условия в воронках Метрики
15 апр
Новые возможности панели отладки в Яндекс Тег Менеджере
3 марта
Метрика и Mindbox расширили возможности учёта офлайн-конверсий для оптимизации продвижения в Директе
24 дек
2025
Итоги года от Яндекс Метрики: запуск Тег Менеджера, большое обновление интерфейса и новые дашборды
18 дек
2025
Новые инструменты в Яндекс Тег Менеджере
17 дек
2025
Встречайте управление заказами в Метрике — без интеграции с CRM и сложных настроек
15 дек
2025
Большое обновление отчётов в Метрике
10 дек
2025
Теперь электронную коммерцию в Метрике можно настроить через Тег Менеджер
20 нояб
2025
В Тег Менеджере появилась панель отладки для быстрой проверки изменений
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